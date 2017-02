Andreea Marin şi Tuncay divorțează luni, 13 februarie. Mesajele celor doi înainte de înfățișarea la Tribunal

13:37

Parchetul instanţei supreme spune, într-un răspuns transmis News.ro despre sesizarea privind o posibilă finanţare ilegală a USR, că există un dosar, de la începutul acestui an, în care a fost începută urmărirea penală in rem, pentru faptele de delapidare, spălare de bani şi conflict de interese. Preşedintele USR, Nicuşor Dan, a declarat sâmbătă, pentru News.ro, […]