HOROSCOP 12 FEBRUARIE 2017: Ce surprize ţi-au pregătit astrele în ultima zi a săptămânii

In timpul iernii, corpul nostru are mai multe sanse sa faca infectii ale urechii. Acestea apar atunci cand fluidul ramane blocat in urechea mediana din cauza frigului.Simptomele principale ale infectiei urechii includ dureri si mancarimi, fluid galben care curge din ureche si disconfort major. Citește mai departe...