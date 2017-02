Concurentul român de la Eurovision 2017 care a șocat juriul. Prestația lui i-a lăsat mască

16:17

Andreea Raicu are iubit, dar îl ține ascuns de ochii curioșilor. Singura imagine pe care aceasta a făcut-o publică, a fost cea în care îl ținea pe acesta de mână. Fotografia a creat controverse, iar prezentatoarea tv a vorbit despre gestul ei, în emisiunea Dincolo de aparențe. Andreea Raicu are iubit, este fericită, mulțumită cu […] Post-ul Andreea Raicu are iubit, dar îl ține ascuns. Care este motivul apare prima dată în Libertatea.ro.