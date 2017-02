Sibiul si Timisoara, orasele in care au iesit cei mai multi oameni pentru a protesta impotriva Guvernului Grindeanu

Peste 2.500 de sibieni se aflau sambata seara, in jurul orei 20:30, la protestul impotriva Guvernului Grindeanu, in timp ce la Timisoara erau in Piata Victoriei circa 2.000 de persoane.

