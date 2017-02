Raport BNR. Reapare inflaţia: peste 1% în toamnă, 3% în vara lui 2018

08:58

„Aş fi bucuros dacă aş vedea o cerere (a studenţilor – n. red.) adresată decanului formulată corect. Nu am pretenţia ca cel care îmi înaintează cererea să îmi scrie eseuri, dar aş vrea să văd o cerere din care să pot să înţeleg ce vrea omul şi să fie redactată corect. Cred că românii au nevoie de limba română corectă pentru a-şi face ordine în propriile capete“, a spus Emil Ionescu, citat de ZF.RO În opinia sa, slaba pregătire a tinerilor de care adesea se plâng angajatorii vine din faptul că studenţii se angajează din timpul facultăţii. Angajarea tinerilor este dictată de condiţiile generale ale acestei societăţi, a explicat decanul. „Am asistat întâmplător la o discuţie a unui tânăr cu alt tânăr. Am ajuns la şapte seara acasă şi am zis că mă apuc de învăţat, însă nu mai eram capabil de nimic, am adormit buştean, a spus unul dintre tineri. Era plin de bunăvoinţa de a învăţa“. Decanul Facultăţii de Litere a mai spus că, în sistemul austriac de învăţământ, este interzis studentului să lucreze mai mult decât part-time. „Această interdicţie este îndreptăţită, ei au condiţii materiale bune, iar cei care sunt într-o universitate sunt asistaţi social. România administrează sărăcia cu cinism şi îşi ţine populaţia în sărăcie, iar segmentul tinerilor bine educaţi are de suferit“.