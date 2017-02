O tânără care și-a pierdut rochia de mireasă aflată în familia ei de 150 de ani a lansat un apel emoționat

11:07

A murit Sione Lauaki, un fost rugbist neo-zeelandez. Avea 17 selecții pentru All Blacks și doar 35 de ani. Fostul jucător s-a stins sâmbătă, din cauza unor probleme cardiovasculare. Jucătorul născut în Tonga avea şi probleme renale, iar pentru All Blacks a jucat în perioada 2005/2008. El a evoluat la Cupa Mondială din Franţa, din