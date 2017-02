liveTEXT ACUM » Anderlecht - Waregem 0-0

15:38

Narcis Răducan, fostul președinte al celor de la Pandurii, l-a lăudat pe noul transfer al Stelei, fundașul dreapta Marian Pleașcă, alături de care a lucrat la echipa gorjeană. "Îi spuneam «Tractorașul», îl gratulam așa pentru că are calități fizice extraordinare. Foarte bun unu contra unu pe faza defensivă, are viteză bună, e un jucător bun, dar are și părți vulnerabile, pentru că are inconstanță în evoluții. ...