Mihaela Rădulescu a pozat fără sutien. Pictorial incendiar cu iubita lui Felix Baumgartner

12:17

Show cu echipele de old-boys, la Sala Rapid. Rapid Old Boys a câștigat triunghiularul cu Sportul și naționala artiștilor. Rezultatele înregistrate RAPID OLD BOYS – NAȚIONALA ARTIȘTILOR 2-1 SPORTUL STUDENȚESC – NAȚIONALA ARTIȘTILOR 4-2 RAPID OLD BOYS – SPORTUL STUDENȚESC 2-1 Rapidiștii prezenți în sală au adus aminte de vremurile bune, făcând, ca de obicei, […] Post-ul Rapid Old Boys a câștigat triunghiularul cu Sportul și naționala artiștilor | FOTO apare prima dată în Libertatea.ro.