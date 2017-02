Mititelu e tot mai sigur că revine în fotbal » Acord de principiu cu un antrenor pentru Știința: "O să mă vedeți în vară la echipă"

17:59

Echipa de Fed Cup a României a pierdut cu 0-3 întâlnirea cu Belgia din turul I al Grupei Mondiale II a Fed Cup. Irina Begu a fost cea care a jucat ultimul meci și a fost învinsă de Elise Mertens, scor 6-3, 5-7, 5-7. "În primul set am jucat foarte bine, am condus şi în al doilea, am servit bine, dar ceva s-a schimbat în joc. Am devenit pasivă, simţeam că dau în minge, dar se întorcea şi nu puteam să fac punct. ...