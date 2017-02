Criza de peste in Romania, din cauza ca lacurile sunt inghetate. Cum se pregatesc producatorii pentru Florii

Gerul naprasnic are efecte si in pescarii. Proprietarii de balti de la noi spun ca gheata groasa formata deasupra lacurilor inseamna tot mai putin peste romanesc in galantare.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro