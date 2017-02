Soția lui Connect-R și-a vopsit părul roz. Ce shimbare majoră

16:47

Cum se poate scoate de la impozitare o remorcă veche, dezmembrată și vândută la fier vechi? Iată despre ce-i vorba. Am avut o remorcă veche, pe care am vândut-o bucată cu bucată la fier vechi. Am plătit impozit până în 2016, când am vrut s-o scot de evidenţă de la taxe şi impozite. Cei de […] Post-ul LIBERTATEA TE AJUTĂ: Cum se poate scoate de la impozitare o remorcă dată la fier vechi? apare prima dată în Libertatea.ro.