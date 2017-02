Moment unic în Piața Victoriei: Tricolor uman uriaș în fața Guvernului

12:07

Comisiile juridice au făcut recomandarea ca întrebarea care va fi pusă în cadrul referendumului să respecte Constituţia, deciziile CCR şi recomandarile Comisiei de la Veneţia. Preşedintele Comisiei juridice, deputatul PSD Eugen Nicolicea, a atras atenţia pe parcursul dezbaterii asupra efectelor pe plan internaţional ale referendumului, făcând trimitere la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei de la New York transpusă în legislaţie de România. La rândul său, senatorul PSD Şerban Nicolae a declarat să susţine avizul favorabil, însă, în opinia sa nu este necesar referendumul propus de preşedintele Iohannis. "Eu susţin ca proiectul de hotărâre pe care îl redactăm să fie de aviz favorabil, în sensul în care există întrunite condiţiile de legalitate pentru organizarea referendumului. V-aş ruga, însă, pe cei care susţineţi că este necesar, în opinia mea nu este necesar, să identificaţi şi resursele financiare necesar şi să apreciaţi dacă este bine să arătăm că în societatea românească este o confruntare între cei care vor continuarea luptei amicorupţie şi cei care nu. Mi-e greu să îi identific pe cei care nu vro continuarea luptei anticorupţie în afară de cei care au fost condamnaţi (…)", a declarat preşedintele Comisiei juridice din Senat, Şerban Nicolae. Şerban Nicolae a susţinut că nu ar face bine ca România să arate "opiniei publice mondiale" că cineva se împotiveşte corupţiei. "(…) să prezentăm opinie publice mondiale ideea că ar putea în România ca cineva să se opună luptei anti-corupţie pentru că o consultare presupune toate opţiunile posibile şi cred că nu ne face bine. Nu am văzut nicio iniţiativă legislativă care să diminueze lupta anticorupţie sau care să o combată (…) nu vorbesc aici de speculaţii politice pe tema unei ordonanţe care nu a produs niciun efect juridic, ci vorbesc despre măsuri concrete", a mai spus senatorul PSD Şerban Nicolae. Senatorul PNL Alina Gorghiu a susţinut că "ideea de cost invocată în Comisia juridică nu îşi are rostul", afimând că a amesteca costurile cu o problemă care ţine de democraţia din România este "neserios". În replică, Şerban Nicolae a susţinut că, în bugetul pentru anul 2017, nu au fost prevăzute costurile pentru organizarea referendumului propus de Klaus Iohannis, iar susţinătorii iniţiativei preşedintelui ar fi trebuit să facă acest demers. "Am constatat ipocrizia celor care, susţinând un asemenea gest politic al preşedintelui, nu s-au grăbit sumele necesare", a spus Şerban Nicolae. "Nu cred că va costa mai mult decât ne-a costat corupţia şi ne va costa în continuare", a declarat deputatul PNL Cătălin Predoiu. Un alt subiect care va fi dezbătut în Parlament, "în cel mai scurt timp", potrivit liderului PSD, Liviu Dragnea, va fi aprobarea OUG 14/2017. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea a făcut vineri un apel la membrii Legislativului pentru adoptarea "în cel mai scurt timp" a "legii de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 14/2017, prin care sunt abrogate modificările Codului Penal şi Codului de Procedură Penală". "În calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi de preşedinte al PSD, fac un apel către toţi colegii din Parlament ca în cel mai scurt timp pe care ni-l permite procedura să adoptăm legea de aprobare a Ordonanţei 14 privind abrogarea modificărilor Guvernului la cele două coduri. Înţeleg că toate partidele parlamentare îşi doresc acest lucru. Deci avem o cvasi-unanimitate în acest sens, ceea ce înseamnă că o respingere a OUG 14 este exclusă, iar prelungirea dezbaterilor pe acest subiect nu se justifică", a declarat Dragnea, conform unui comunicat al Camerei . Dragnea spune că "întrucât e vorba de o ordonanţă de urgenţă, ea trebuie dezbătută în regim de urgenţă", argumentând:"Aşa spune Constituţia României la art. 115, alin. 5. Ceea ce solicit eu este ca această procedură de urgenţă să fie parcursă în cel mai scurt timp permis de regulament, astfel încât Parlamentul să voteze pentru abrogarea Ordonanţei 13 şi să trimită rapid legea spre promulgare". La rândul său, vicepreşedintele PSD Doina Pană a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă la Bistriţa, că majoritatea PSD-ALDE va vota în Parlament pentru abrogarea Ordonanţei 13 şi pentru promovarea Ordonanţei 14, chiar dacă "noi avem alte convingeri". Deputatul Doina Pană, vicepreşedinte al PSD, a spus că suspiciunile că parlamentarii vor vota împotriva Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.14 prin care a fost abrogată Ordonanţa 13 nu este întemeiată. Guvernul a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală în 5 februarie. Actul normativ a fost publicat, în aceeaşi, zi în Monitorul Oficial, Partea I.