VIDEO + FOTO Meci nebun pe Vicente Calderon! În minutul 85, oaspeții conduceau cu 2-1 » Cât s-a terminat

23:29

Florin Cernat, 37 de ani, a fost cel mai bun jucător al celor de la FC Voluntari, în meciul cu Steaua, 2-2 marcând un gol din penalty. La final, a vorbit despre meci şi despre lupta la titlu. "E păcat că nu am prea avut public. E un scor echitabil. E un punct mare pentru noi. Am trecut greu de acestă săptămână, după eşecul cu CSU Craiova. E un punct bun pentru moralul nostru. Ne bucurăm că am luat acest punct. Ne aşteaptă câteva meciuri grele. ...