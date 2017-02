Ciocolata se ieftineste de Sf. Valentin. Stocurile de cacao din America Latina si din Africa au dus cotatiile pe bursa la cel mai scazut nivel din 2009

09:07

Protestele din Romania au facut inconjurul lumii in ultimele zile, imaginile fiind urmarite inclusiv si in China. Institutii media precum BBC, Associated Press, Deutsche Welle, The New York Times, CNN, Euronews, dar si din Rusia, China, Spania, Italia, Serbia si-au trimis corespondenti la Bucuresti inca din 31 ianuarie, prima zi a protestelor, cand mii de demonstranti au iesit seara in strada si au manifestat fata de controversata Ordonanta a Guvernului de modificare a Codurilor penale.