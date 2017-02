Comisia de constituţionalitate din Senat a dat aviz favorabil respingerii OUG 13 şi aprobării OUG 14

12:17

Jojo își aniversează fetița. Actrița este în culmea fericirii. Jojo a devenit mămică pentru a doua oară la începutul acestui an. Atunci, ea a adus pe lume o fetiță, Zora, din relația pe care o are cu actorul paul Ipate. Actrița mai are un băiețel, Achim, din mariajul anterior. Acum, vedeta își aniversează fetița, care […] Post-ul Jojo își aniversează fetița. Zora a împlinit o lună apare prima dată în Libertatea.ro.