O nouă vedetă din Europa este dorită în China! Cât oferă Tianjin Quanjian pentru un interist

15:58

Cele doua meciuri programate marti seara in UEFA Champions League au cel putin un punct comun, conform analizei video realizate de llie Dumitrescu, Expert al agentiei de pariuri online Unibet: se asteapta multe goluri in ambele intalniri, in ambele porti. Cota este in prezent aceeasi pentru "ambele marcheaza" atat la Benfica - Dortmund, cat si la PSG - Barcelona: 1,74. "Benfica si Borussia Dortmund sunt doua echipe ofensive care inscriu aproape meci de meci. ...