Ilie Năstase l-a învățat prostii pe prințul Albert de Monaco: ”Sugi p…a”!

Cei doi mai au până să devină părinți, dar experimentează acum acest lucru de la distanță. Mădălina Ghenea are grijă împreună cu iubitul său de Nor, băiețelul pe care l-a adoptat din Haiti. În anul 2011, Mădălina Ghenea mergea pentru prima oară, ca voluntar, în Haiti, acolo unde l-a cunoscut pe Nor, un băiețel orfan