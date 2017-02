Dinamo, comparată de un oficial FRF cu pasărea Phoenix: "Când se reconstruiește, când se distruge"

11:28

Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, a vorbit despre situația de la Dinamo și a criticat lotul echipei lui Ioan Andone. "Andone este un antrenor mare, dar nu are echipă nici de Liga a 2-a. Nu are o echipă mai bună decât a Chiajnei. Dinamo nu are nici 3 jucători de Liga 1. Are lot de Liga a 3-a. Nu și-a ales Andone lotul. În capitalism se face ce zice patronul. Dacă patronul zice că mașina neagră e albă, trebuie să crezi că e albă. ...