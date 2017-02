Procurorii din Coreea de Sud cer din nou arestarea mostenitorului gigantului Samsung. De ce este acuzat mezinul familiei

11:47

Fostul premier Victor Ponta, deputat PSD, a precizat marti ca nu i s-a propus sa fie ministru al Justitiei in actualul Cabinet Grindeanu. Am spus ca nu ma mai intereseaza si nu mai raspund la toate prostiile si barfele din piata / dar pentru ca oameni seriosi m-au intrebat azi trebuie sa precizez: nu mi-a propus nimeni sa fiu Ministrul Justitiei si nu imi doresc absolut deloc asa ceva! Clar? (ultima data cand am fost Ministru al Justitiei am facut numai greseli) , a scris Ponta pe Facebook.