FOTO Gnohere râde de Andone după despărțirea de Dinamo: "Adios!"

Ioan Andone s-a despărțit astăzi de Dinamo și a lansat o serie de atacuri la adresa lui Adrian Mutu, directorul general al "câinilor". "Am ajuns la un acord de reziliere. Mai bine s-a schimbat o singură persoană decât jucătorii. Am trecut prin prea multe în viață ca să scuip în urmă. Ne-am dat palma și am plecat fără vreo sumă de reziliere. Vreau să le urez baftă. Au lot numeros, dar încă mai trebuie să muncească. ...