IPP: Ministrul Sănătăţii a votat de două ori la aprobarea Ordonanței 14

O parte dintre primarii din judeţul Iaşi s-a reunit, miercuri, la un hotel din Iaşi pentru a dezbate poziţia pe care o vor avea faţă de liderul Mihai Chirica, în vreme ce membrii Organizaţiei Municipale a PSD Iaşi a transmis presei printr-o scrisoare deschisă, că îl susţine pe Mihai Chirica. Şedinţa primarilor PSD a fost una neoficială, iar după aproape trei ore de discuţii, cei 27 de primari care au ieşit din hotel s-au ferit să ofere declaraţii presei. Întrebat care a fost scopul întâlnirii, Dumitru Pantazi, primarul oraşului Paşcani, a recunoscut că au vrut să dezbată situaţia preşedintelui interimar al PSD Iaşi, Mihai Chirica. Cel care a organizat întâlnirea a fost primarul comunei Schitu Duca, Mihai Mihalache, aceasta declarând presei că douăzeci şi şapte de primari au fost prezenţi la discuţiile de marţi, urmând ca şi ceilaţi din totalul de 63 să se ralieze deciziilor. Primarii PSD Iaşi au decis să trimită o scrisoare către Guvern şi către PSD prin care să îşi arate susţinerea faţă de programul de guvernare, faţă de Guvern şi faţă de conducerea centrală a partidului. Prin acelaşi document, primarii PSD din Iaşi anunţă că se dezic de Mihai Chirica. „Ne-am întânlit să discutăm ieşirile domnului primar Chirica în presa locală şi pe posturile de televiziune naţionale. Noi am stabilit vineri în comitetul executiv de la Iaşi ca toţi primarii de la Iaşi, şi dumnealui, de altfel, că susţinem Guvernul Grindeanu şi pe Liviu Dragnea ca preşedinte la nivel naţional. Dumnealui a afirmat duminică cu totul altceva, că nu susţine Guvernul, că nu este de acord cu Liviu Dragnea preşedinte. Noi primarii ne-am consultat în ce direcţie să mergem. O să facem o scrisoare prin care susţinem Guvernul Grindeanu şi PSD şi ne dezicem de Mihai Chirica şi de toate afirmaţiile sale făcute în spaţiul public începând de astăzi (marţi – n.r.)”, a declarat jurnaliştilor Mihai Mihalache, primarul comunei Schitu Duca. Potrivit acestuia, în scrisoare se va cere clar doar demiterea lui Chirca din funcţiile pe care le deţine, cea de preşedinte interimar al filialei Iaşi şi de vicepreşedinte la nivel naţional, nu şi excluderea sa din partid. „Bucreştiul are obligaţia ca în cel mai scurt timp să decidă soarta lui Mihai Chirica, ca preşedinte interimar al PSD Iaşi”, a continuat Mihalache. În acelaşi timp, Ovidiu Laicu, vicepreşedintele PSD Iaşi, a trimis din nou un comunicat de presă cu o scrisoare deschisă adresată parlamentarilor PSD de Iaşi şi preşedintelui executiv al partidului, Maricel Popa, prin care îi atrage atenţia că Mihai Chirica nu a mers la Bucureşti să reprezinte PSD-ul, ci „s-a apucat să se reprezinte doar pe el” şi „să joace împotriva propriei echipe”. „De aproape două luni, dânsul nu a fost prezent la nicio şedinţă a Biroului Permanent Naţional sau a Comitetului Executiv Naţional. Practic, s-a autoexclus din aceste foruri de conducere ale partidului. Nu ştim dacă e un gest de aroganţă, de orgoliu sau de altceva. Este evident însă că degeaba am avut un vicepreşedinte PSD, căci acesta nu a mers la Bucureşti să ne reprezinte. În schimb s-a apucat să se reprezinte doar pe el, să joace împotriva propriei echipe, a PSD-ului, partidul care l-a făcut primar, vicepreşedinte la nivel naţional şi preşedinte interimar la Iaşi”, a anunţat Ovidiu Laicu, cel care a cerut duminică demisia de onoare a lui Chirica. Totodată, Laicu le cere parlamentarilor PSD de Iaşi să se dezică de Chirica şi îi mai cere preşedintelui executiv să „vă apăraţi partidul şi să vă delimitaţi public alături de parlamentarii noştri de ceea ce face domnul Chirica”. Reacţii au venit şi din partea Organizaţiei Municipale a PSD Iaşi, care tot, printr-un comunicat de presă, au anunţat că sunt de partea lui Chirica şi că părerile contra venite din interiorul filialei „nu sunt şi nu ar putea fi niciodată asumate de o organizaţie politică modernă precum este Organizaţia Municipală Iaşi a PSD”. Contactat de către jurnalişti pentru a comenta reacţiile colegilor săi de partid, Mihai Chirica a întrebat râzând dacă este vorba despre „o lepădare”. „Nu se dezic, e o chestiune care ţine şi la ei de personalitate. Eu am vrut să port o discuţie cu dumnealor. Credeam că este o discuţie principială şi sunt o parte dintre primari, nu uitaţi că noi avem totuşi peste 60 de primari în judeţ care au reuşit să ajungă acolo împreună, făcând o politică comună, de vizibilitate, să nu uite nimeni că am reuşit să radiem dinspre municipiu, care era prăbuşit complet, o politică care a fost folositoare întregului judeţ şi este mulţumitor pentru că a fost munca lor şi trebuie să le-o respect”, a declarat Mihai Chirica. Aceasta a a continuat explicând că el este cel care se dezice de luarea unor decizii de partid într-un restaurant, susţinând că acest lucru se poate face la sediul de partid. „În fiecare zi se dezic de ceva, eu nu mi-am schimbat discursul politic, eu nu fac atac la persoană sau la conducerea partidului, ci provoc pe fiecare dintre membrii PSD la o analiză realistă, structurată, corectă, astfel încât concluzia să fie firească şi normală pentru România pe care o trăim astăzi”, a declarat Mihai Chirica, spunând, însă, că le respectă punctul de vedere. Mihai Chirica a avut o reacţie şi la declaraţia preşedintelui PSD, Liviu Drangea, care, marţi dimineaţa, a declarat că „PSD a avut dintotdeauna în sânul său chirici, partidul se va pronunţa în următoarele zile. L-a mai susţinut o dată pe preşedintele Iohannis, când am nominalizat-o pe doamna Shaiddeh”. „E onorant, sincer. E onorant plecând din cel puţin două puncte de vedere. Aceşti chirici provin din grecescul chirios care înseamnă domni, aşa scrie în greacă. Şi dacă suntem foarte mulţi domni în acest partid înseamnă că mai există o şansă pentru el. Domni vor mai fi în acest partid, sunt convins, şi vom reuşi să arătăm că social-democraţia este o politică care este mai mult decât necesară în România de astăzi. Sigur, eu nu pot să-mi permit, am totuşi o educaţie la care ţin foarte mult, să intru în dispute cu liderul partidului. Nu am nimic de împărţit pentru că nu vizez postul domnului Dragnea, chiar nici nu vreau. Desigur, nu cred că prin tot ceea ce am spus am ofensat vreodată social-democraţia, disciplina de partid este absolut o necesitate în orice formaţiune politică, indiferent cum se numeşte ea. Dar disciplina de partid are nevoie şi de raţiune, ea este necesară atunci când exprimă lucrurile bune care aliniază partidul şi care îl conduc spre cele mai înalte culmi ale succesului. În momentul de faţă se pare că vedem culmile în oglindă, în sens invers. Deci, este nevoie să ne raliem cu toţii pentru o politică social-democrată europeană în care disciplina de partid nu se contrazice cu posibilitatea de a-ţi exprima un punct de vedere, lucru pe care îl promovez şi la Iaşi”, a explicat Mihai Chirica.