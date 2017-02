Ce scriu azi ziarele de sport din lume (15 februarie 2017)

22:58

Nicolae Dică a reacționat după declarația lui Gigi Becali referitoare la Pintilii (32 de ani). Finanțatorul Stelei a anunțat că e timpul să se despartă de mijlocașul roș-albaștrilor pentru că acesta n-ar mai face față la vicecampioana României. "Și eu am trăit ce trăiește acum Pintilii. În 2011 când m-am întors la Steaua făceam 32 de ani. Am prins 6 luni în care am avut evoluții bune, dar datorită vârstei s-a renunțat la mine. ...