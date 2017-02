Edilii Capitalei au cheltuit în 2015 un milion de euro pe lucrări fictive sau ilegale

10:58

Peggy Harris from Vernon, Texas, ascunde un secret teribil sub zambetul sau. Ea a trecut printr-o mare drama in tinerete. Femeia s-a casatorit cu iubirea vietii ei, in 1944. Insa dupa cateva luni de mariaj, barbatul a fost chemat sa lupte in Al Doilea Razboi Mondial. Citește mai departe...