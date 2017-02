Becali s-a răzgândit în 2 zile! Ce a decizie a luat patronul roș-albaștrilor

12:57

Începând de astăzi, Steaua nu mai există ca denumire în actele clubului. Finanțatorul George Becali a declarat că a înregistrat oficial la Registrul Comerțului numele FCSB. "Eu am schimbat numele la Registrul Comerţului. Am schimbat în FCSB. Am anunţat Federaţia şi Liga. Nu aştept până în vară, nu stau să mă cert cu ei. Lumea ştie care e Steaua. ...