Pericolele internetului, pentru copii: Peste 800 de cazuri privind conținut pornografic infantil, raportate în 2016

Sigur ai auzit teoria conform careia teflonul este daunator pentru sanatate. Dar cat adevar sa fie in aceasta afirmatie? E periculos sa prepari mancare in tigaia aia buna, in care nimic nu se lipeste? Pentru a intelege mai clar impactul folosirii teflonului in mod frecvent, e musai sa intelegem mai exact ce este teflonul. Substanta […]