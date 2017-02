Negoiță l-a sunat pe Cornel Dinu pentru a se sfătui în privința noului antrenor » Ce răspuns i-a dat "Procurorul"

13:47

Helmuth Duckadam, președintele de onoare al Stelei, a comentat decizia lui Gigi Becali, care a declarat că a înregistrat la OSIM noua denumire a echipei, FCSB. "Trebuia să schimbăm denumirea și am făcut-o, ne-am luat măsuri din timp ca să nu mai avem surprize. Ne-am mai numit un an sau doi tot FCSB. Am ajuns în această situație, n-avem ce să facem, trebuie să mergem înainte. ...