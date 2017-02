Această fetiţă pare normală, dar zâmbetul ei ascunde o tragedie fără margini! E incredibil ce are pe burtă, sub tricou!

La prima vedere fetita din imaginea alaturata pare cat se poate de normala. In realitate insa nu este deloc asa! Virsaviya Borun-Goncharova are 7 ani si a venit pe lume cu o boala extrem de rara, din cauza careia inima ei nu este pozitionata in interiorul cutiei toracice, ci in exteriorul ei. Practic, atunci cand […] Post-ul Această fetiţă pare normală, dar zâmbetul ei ascunde o tragedie fără margini! E incredibil ce are pe burtă, sub tricou! apare prima dată în Libertatea.ro.

