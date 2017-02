liveTEXT de la 21:45 Două supermeciuri într-o nouă seară de UEFA Champions League! Echipele de start

16:47

Casa de pariuri online si jocuri de cazino NetBet a lansat recent un serviciu unic in Romania: clientii camerei au acum posibilitatea sa depuna si sa retraga bani cash, fara cont bancar, fara card si comisioanele bancare aferente. Facilitatea este oferita tuturor celor care au un cont pe NetBet si se afla in apropierea unei agentii de plati in numerar "Smith & Smith". Jucatorii vor putea depune sau retrage instant sume in numerar de la orice agentie "Smith & Smith" din tara. ...