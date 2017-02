Mircea Solcanu, primul interviu după 3 ani. Cât de mult s-a schimbat fostul coleg al lui Cabral

07:37

Cântărețul american Bobby Freeman, celebru pentru hitul lui "Do You Want to Dance", a murit la vârsta de 76 de ani. Freeman era doar un adolescent de 17 ani când a scris și a înregistrat înregistrat celebra melodie energică, care după ce o asculți, îți rămâne inevitabil în minte, și l-a transformat într-un star când […]