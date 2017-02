3 reguli simple să te aperi de vampirii energetici

11:17

Cel mai mic concurent de la Next Star urcă joi, 16 februarie, de la ora 20.30, pe scena show-ului prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Cel mai mic concurent de la Next Star se numește Alin, are un an și zece luni și vine însoțit de mama, tatăl și sora sa, pentru un număr […] Post-ul Cel mai mic concurent de la Next Star are un an și zece luni apare prima dată în Libertatea.ro.