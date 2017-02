Seria marca E! Keeping Up with the Kardashians revine

Seria de success marca E! Keeping Up with the Kardashians revine cu al treisprezecelea sezon duminică, 12 martie, la ora 21:00, în care îi introduce pe telespectatori în culisele titlurilor tabloide care domină presa.

