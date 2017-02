Mesajul premierului canadian pentru Europa, dupa semnarea acordului de liber-schimb CETA. Ce spune Justin Trudeau despre viitorul UE

10:07

Rata anuala a inflatia a reintrat in teritoriu pozitiv in prima luna a acestui an, in conditiile in care preturile de consum au crescut cu 0,1% comparativ cu luna ianuarie 2016, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 1,12% si al ieftinirii celor nealimentare cu 0,24%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).