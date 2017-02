Chiftele de pește cu bacon

17:57

Cele doua femei au murit la un interval de cativa ani distanta si barbatul nu s-a mai recasatorit. Dr. Samuel Bean s-a nascut in Canada in 1842 si s-a casatorit cu prima nevasta in 1865. Din pacate, Henrietta a murit dupa doar 7 luni de casnicie. Dupa cateva luni, doctorul s-a recasatorit, cu o femeie […] Post-ul Şi-a îngropat soţiile în acelaşi loc şi a scris în piatră funerară un mesaj secret. Cei care au descifrat codul au plâns apare prima dată în Libertatea.ro.