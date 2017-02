INTERVIU EXCLUSIV. Comandantul CSA îi pune embargo lui Gigi: "Steaua nu va mai pleca de la Armată!" » De unde vin banii + înțelegerea din culise cu liderii galeriei

22:57

Fanii lui St. Etienne au oferit momente spectaculoase în meciul cu Manchester United, din 16-imile Europa League. Suporterii lui St. Etienne au creat o atmosferă incendiară pe Old Trafford. La startul partidei, fanii francezi au aprins mai multe torțe în două culori, roșu și verde, și au cântat când jucătorii celor două echipe au intrat pe gazon. The St Etienne fans inside Old Trafford tonight. #Scenes pic.twitter. ...