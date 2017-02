Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Marian Petrache, este acuzat de luare de mită şi şantaj. Petrache: Demisionez din toate funcţiile deţinute în PNL

08:12

În scurt timp, am putea fi arestați și pentru că am încălcat pragul legal al radiațiilor. Ce? Nu știați că există? Are șoferul lui Voicu o fiolă de suflat, iar secretara de partid de la Craiova tocmai a adaptat un pasaj dintr-un decret al lui Kim Jong-Un. De mâine, toată lumea la control! Și să plătească și radiografiile pe care le au la Muzeul de Geologie toți cei care au trecut pe acolo. ...