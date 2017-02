Ministrul german al Economiei confirma ca este foarte probabila “mai degraba o fuziune decat o preluare” intre PSA si Opel

11:07

Patru persoane au murit si cel putin 10 sunt ranite in aceasta dimineata, in urma unui accident in lant produs pe Autostrada Paneuropeana, in Ungaria. Accidentul s-a produs la aproximativ doi kilometri de granita cu Romania, mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad intervenind la fata locului.