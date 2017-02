Șumudică a umilit un jucător în meciul cu Genk! Cum are de gând să continue "războiul" cu acesta

08:57

Spectaculos, periculos, nonşalant şi curajos, Astra a trăit la limita extremă prima primăvară europeană din istoria sa. Rubensianul Budescu şi "Sayonnara" Takayuki păstrează speranţe pentru retur, după 2-2 aseară cu Genk. Giurgiuvenii au trăit clipa în cea mai avansată fază europeană pentru români, pe care am ajuns s-o prindem din an în Paşti şi nu se ştie când va mai fi. Fotbalul e un joc, dar e pe bani. Mulţi. ...