Hagi se implică în războiul lui Gigi Becali în războiul cu MApN: "Inimile fanilor sunt «varză»" » Cum crede că s-ar putea împăca

11:47

Gică Hagi a dezvăluit strategia pe care o are echipa sa și nu exclude să mai vândă jucători la Steaua și în viiitor, atât timp cât oferta va fi una pe măsură. Regretă faptul că nu mai există forța financiară din trecut. "Noi am fost construiţi, formaţi, şi suntem în continuare, să furnizăm jucători. Dar, din păcate, în campionatul nostru, e doar o echipă care are capacitatea asta de a cumpăra. ...