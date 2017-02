Andrei Ștefănescu va deveni tată în luna martie. “Sunt îngrijorat”

13:47

Un testament, pe care l-am făcut dintr-o mare eroare, mai poate fi anulat? Am 8o de ani, sunt singur, şi am comis o mare greşeală. Am făcut, la notar, un testament, prin care las casa unor vecini, care mi-au promis că mă îngrijesc până la moarte şi mă îngroapă creștinește. Dar, din prostie, nu am […] Post-ul LIBERTATEA TE AJUTĂ: Cum poate fi anulat un testament? apare prima dată în Libertatea.ro.