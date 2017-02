Arsene Wenger le răspunde celor care îi cer să se pensioneze, după Bayern Munchen – Arsenal Londra 5-1!

15:37

Franța, etapa a 26-a. Liderul AS Monaco are meci greu cu Bastia, pe terenul corsicanilor. PROGRAMUL ETAPEI Vineri Ora 21.45 Bastia – AS Monaco Sâmbătă Ora 18.00 Marseille – Rennes Ora 21.00 Lorient – Nice Angers – Nancy Caen – Lille Metz – Nantes Duminică Ora 16.00 Bordeaux – Guingamp Ora 18.00 Montpellier – St. […]