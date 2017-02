VIDEO Sportul românesc a ajuns la un nou nivel! :) Mai multe bucăți de slănină au fost puse la uscat pe stadion

15:17

FC Voluntari a remizat cu Steaua pe Arena Național, scor 2-2, însă pentru ilfoveni urmează un alt meci greu, cel cu Gaz Metan Mediaș, o altă echipă din play-off. Florin Marin are însă de ce să se bucure. Azi a aflat că la formația medieșeană are șanse foarte mici să evolueze Eric de Oliveira. TV Dolce Sport anunță că acesta a fost trimis la echipa a doua de Cristi Pustai din cauza problemelor pe care le are cu greutatea. ...