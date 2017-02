Sevil Shhaideh a venit în Dâmboviţa pentru a-i asigura pe primari că pot accesa fără probleme fondurile europene

18:12

Pentru al şaptelea an, la Cluj se adună, în cadrul conferinţei TEDx, oameni de ştiinţă, IT-şti, scriitori. Pe 25 februarie, la Opera Maghiară din Cluj, se dă startul „maratonului“ de idei şi discuţii sub deviza „Going Beyond“/„A trece dincolo“. Deviza din acest an a conferinţei se doreşte o provocare de a privi şi gândi altfel.