EXCLUSIV Se dă lovit? » Un jucător al Stelei s-a accidentat la 2 zile după ce Becali l-a făcut praf la TV

09:17

FC Voluntari și Gaz Metan se vor duela de la ora 14:00 în primul meci al zilei. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Digi Sport, TV Dolce Sport și LookTV. Vezi AICI liveTEXT // , //matchId: , showScoreboard: true, showGoalscorers: true, //showMomentum: ,//old momentum look showMomentum2: true,//new momentum look //momentum2_type: ...