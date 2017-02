Ore de gimnastica printre exponatele Muzeului de Arta din New York. Cat costa o sesiune de aerobic de 45 de minute

Pasionatii de sport din New York au avut parte de o sesiune de aerobic printre exponatele Muzeului de Arta de pe celebra artera Fifth Avenue. Initiativa apartine institutiei, iar biletele la evenimentul impartit in 16 sesiuni s-au vandut cat, ai clipi.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro