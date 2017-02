VIDEO și FOTO Roberto Baggio a împlinit azi 50 de ani » Povestea unui fotbalist divin, câștigător al Balonului de Aur în '93, rezumată perfect: "De când Baggio nu mai joacă, nu mai există duminică"

12:37

Dumitru Dragomir critică strategia celor de la Dinamo, care l-au demis pe Ioan Andone pentru a-l numi pe Cosmin Contra. De asemenea, fostul șef de la LPF știe de ce dinamoviștii și-au cedat cei mai buni jucători. "Nu mă grăbeam să-l dau afară pe Andone, dar dacă l-au adus pe Contra , e politica lor. Eu nu sunt suporter al lui Dinamo, eu am fost. O să vedeți că nici Contra nu are rezultate, că nu joacă el. Are echipă puțin mai bună decât de Divizia B. ...