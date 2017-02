Craiova a uitat să o bată pe Steaua! Facebook nu exista, România nu era în UE, iar celebrul iPhone nu era nici la stadiul de proiect » Câte lucruri s-au schimbat în lume de la ultima victorie a oltenilor

14:07

FC Voluntari și Gaz Metan se duelează ACUM în primul meci al zilei. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Digi Sport, TV Dolce Sport și LookTV. Vezi AICI liveTEXT FC Voluntari - Gaz Metan 0-0 // , //matchId: , showScoreboard: true, showGoalscorers: true, //showMomentum: ,//old momentum look showMomentum2: true,//new momentum look ...