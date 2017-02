Cum dansează Andreea Marin cu Mihai Petre, la ”Uite cine dansează” | VIDEO

18:37

Imaginile alaturate surprind descoperirea socanta pe care un barbat a facut-o in masina sa. Omul stia ca ceva nu este in regula deoarece, de ceva vreme, auzea sunete ciudate in partea din spate a caroseriei. A dus-o la service de mai multe ori, s-a uitat pe sub ea, insa nu a reusit sa depisteze care […] Post-ul Auzea zgomote ciudate din spatetle maşinii, aşa că a tăiat tabla într-un loc. Când a văzut ce era acolo i s-a făcut rău apare prima dată în Libertatea.ro.