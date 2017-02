EXCLUSIV / Pe sticlă râd, dar ce-o fi în sufletul lor? Dramele sfâșietoare ale juraților de la show-urile de talente

22:37

Iubitorii filmului i-au aflat, sâmbătă seară, pe câștigătorii de la Berlinala 2017. Ursul de aur a fost acordat filmului filmului "On body and soul". Ursul de aur pentru cel mai bun film Pelicula "On body and soul" a regizoarei ungare Ildiko Enyedi a câștigat sâmbătă Ursul de Aur, fiind desemnată cel mai bun film din […]