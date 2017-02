Corinthians îi oferă lui Didier Drogba un salariu de 100.000 de euro pe lună și un tanc! VIDEO

00:07

LIGA 1 Astra Giurgiu – FC Viitorul 0-0 (0ra 20.00, Digi, Dolce, Look) Astra Giurgiu Marius Șumudică “Un rezultat injust, după mine. Cred că am avut penalty în prima repriză. La golul lor am înțeles că ar fi fost o poziție suspectă de ofsaid, dar penalty clar. Și una e să pleci cu 1-0. Tot timpul să […] Post-ul Liga 1, etapa a 24-a. Astra Giurgiu – FC Viitorul (ora 20.00, Digi, Dolce, Look) apare prima dată în Libertatea.ro.