FOTO EXCLUSIV Imagini horror! Cum arată degetul lui Gabi Tamaș după accidentarea de la Severin

Cosmin Contra, 41 de ani, a susținut azi prima conferință în calitate de antrenor a lui Dinamo. "Prefer o scurtă prezentare pentru că am venit să muncesc. Vreau să câștig meciul de mâine și să ies cât mai repede la antrenament. Am acceptat oferta pentru că este o provocare. Îmi plac provocările. Este dificil acum. Am încredere în mine și în staff. Cred că Dinamo își poate îndeplini obiectivele. ...